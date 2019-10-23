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Шел впереди в бою за Иловайск: появился трогательный рассказ о погибшем в Киеве "Сенсее"

среда, 23 октября 2019, 11:45
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Появилась трогательная история о ветеране АТО Викторе Дегтяреве с позывным "Сенсей", который погиб 22 октября в Киеве в результате взрыва гранаты.

Историю в Facebook опубликовал журналист Юрий Бутусов.

По его словам, Дегтярев в последнее время проживал с семьей в офисе общественной организации, так как своего жилья они не имели. Погибший ветеран работал тренером по боевым искусствам и любил охоту. Также был участником Революции Достоинства в Киеве, после чего отправился на Донбасс.

"Именно разведывательная группа Дегтярева шла впереди на направлении атаки в первом бою батальона "Донбасс" в ходе Иловайской операции. 10 августа в районе села Третьяки под Иловайском противник устроил засаду - группа "Купол" была внезапно атакована с двух сторон. Погиб на месте доброволец Вадим Антонов, позывной "Самолет", рядом с ним шел и Дегтярев, пули искромсали ему правую руку, он получил тяжелое ранение, были оторваны два пальца. Антонов принял на себя очереди пулемета..." - рассказал Бутусов.

После возвращения с Донбасса Дегтярев практически вел борьбу существование, так как не мог найти работу из-за ампутированных пальцев.

Также у него возникали трудности с оформлением статуса ветерана боевых действий. Его он получил только в 2017 году. При этом никаких государственных наград воину не вручали.

Детальнее о взрыве в Киеве читайте в материале "Апострофа": В Киеве погиб легендарный воин "Сенсей": все подробности взрыва на Пушкинской.

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