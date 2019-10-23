RU  UA  EN

среда, 23 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.65
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

23 октября

14:50
В Киеве состоится суд над мужчиной, избившим шоумена Dzidzio
14:34
Звезда "Женского квартала" повторила образ легендарной Мадонны: фото
14:30
Суд принял решение по экс-заму министра экономики, которого заподозрили в госизмене
14:28
В Киеве среди бела дня украли младенца: полиция объявила план-перехват
14:10
Маколей Калкин станцевал на сцене вместе с известной певицей: толпа пришла в восторг
13:58
В России два авто снесли толпу пешеходов: жуткий момент попал на видео
13:52
Лидер Rammstein снял новый клип на "Ленфильме": фото
13:50
Ему было всего 35: появились имя и фото погибшего на Донбассе бойца ВСУ
13:21
Дикий Запад все ближе: в Киеве неадекватный водитель стрелял из пистолета по пешеходам
13:20
Должны ответить: Зеленский резко отреагировал на скандал вокруг "слуг народа"
13:18
Селена Гомес выпустила новый трек: фанаты считают, что он о Джастине Бибере
13:05
В лавандовом фраке и кроссовках: рок-звезда Red Hot Chilly Peppers женился во второй раз
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В России два авто снесли толпу пешеходов: жуткий момент попал на видео

среда, 23 октября 2019, 13:58
переглянути новину українською

В российском Санкт-Петербурге произошла ужасная авария: здесь столкнулись два автомобиля, после чего один из них отскочил на группу пешеходов.

Как пишут российские издания, трагедия произошла на набережной Обводного канала.

Здесь один из легковых автомобилей ехал на красный свет светофора и столкнулся с выехавшим на дорогу другим транспортным средством. В результате столкновения второй автомобиль перевернулся и вылетел на пешеходов.

В результате аварии шесть человек пострадали. Пятеро пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, водитель транспортного средства - в тяжелом состоянии. По другой информации, пострадало семь человек.

Момент ДТП попал на камеру видеонаблюдения.

Напомним, что в селе Кольчино, Закарпатской области, водитель квадроцикла врезался в толпу людей на остановке общественного транспорта.

Фотовзгляд

Все галереи
Секреты гениальности. В Киеве открылась последняя выставка Ивана Марчука

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

В Киеве погиб легендарный воин "Сенсей": все подробности взрыва на Пушкинской

Если боевики не отведут войска, нам нужно наступать, разбить врага и занять его позиции - генерал Думанский

В марте все увидят, кто виноват в катастрофе МН17 - основатель Bellingcat

Петров путч, поджоги людей и тухлые консервы: как боевики пугают жителей Донбасса

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: