В России два авто снесли толпу пешеходов: жуткий момент попал на видео

В российском Санкт-Петербурге произошла ужасная авария: здесь столкнулись два автомобиля, после чего один из них отскочил на группу пешеходов.

Как пишут российские издания, трагедия произошла на набережной Обводного канала.

Здесь один из легковых автомобилей ехал на красный свет светофора и столкнулся с выехавшим на дорогу другим транспортным средством. В результате столкновения второй автомобиль перевернулся и вылетел на пешеходов.

В результате аварии шесть человек пострадали. Пятеро пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, водитель транспортного средства - в тяжелом состоянии. По другой информации, пострадало семь человек.

Момент ДТП попал на камеру видеонаблюдения.

Напомним, что в селе Кольчино, Закарпатской области, водитель квадроцикла врезался в толпу людей на остановке общественного транспорта.