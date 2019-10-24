Ножом в сердце: в Запорожье средь бела дня напали на активистку

В четверг, 24 октября, в Запорожье напали с ножом на руководительницу общественной организации "Запорожский цыганский центр "Лачо Дром" Анжелику Белову, в результте чего девушка попала в реанимацию.

Об этом сообщается на странице президента Ассоциации национальных меньшинств Запорожской области Науфаля Хамдани в Facebook.

"Нападение было совершено средь бела дня. Преступник после долгого преследования напал на Анжелику в подъезде и нанес удар ножом в область сердца. Сейчас девушка в реанимации. Ее оперируют", - пишет он.

Отмечается, что нападение произошло в Космическом микрорайоне Запорожья, на улице Европейской. Девушка является также женой запорожского общественника, лидера организации "Антикорупційний рух Запоріжжя" Константина Белова.

На данный момент правоохранители ищут преступника. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

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