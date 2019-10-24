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Появились новые фото и подробности про мальчика, облитого бензином в Днепре

четверг, 24 октября 2019, 13:26
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В Днепре борются за жизнь восьмилетнего Кирилла Яцуна, которого облили бензином и подожгли во дворе другие дети старшего возраста. Ужасный инцидент произошел в конце августа.

Как пишет в социальной сети активистка Александра Сова-Тимощенкова, ребенок все это время находился в реанимации, но сейчас уже переведен в стационарное отделение, где находится вместе с мамой.

По ее словам, впереди у ребенка сложный путь к восстановлению, так как у него серьезные ожоги на теле и практически нет кожи на пострадавших частях тела.

Также активистка опубликовала фотографии малыша.

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Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", были раскрыты новые детали убийства Анастасии Ковалевой, которую заживо поджег ее ревнивый сожитель Виталий Чайковский.

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