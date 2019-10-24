Появились новые фото и подробности про мальчика, облитого бензином в Днепре

В Днепре борются за жизнь восьмилетнего Кирилла Яцуна, которого облили бензином и подожгли во дворе другие дети старшего возраста. Ужасный инцидент произошел в конце августа.
Как пишет в социальной сети активистка Александра Сова-Тимощенкова, ребенок все это время находился в реанимации, но сейчас уже переведен в стационарное отделение, где находится вместе с мамой.
По ее словам, впереди у ребенка сложный путь к восстановлению, так как у него серьезные ожоги на теле и практически нет кожи на пострадавших частях тела.
Также активистка опубликовала фотографии малыша.
Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", были раскрыты новые детали убийства Анастасии Ковалевой, которую заживо поджег ее ревнивый сожитель Виталий Чайковский.