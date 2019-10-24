В аэропорту Одессы возник хаос из-за туманов: появились интересные данные о "рекордсменах"

Туман, который охватил Одессу в последние дни, доставил массу неудобств для жителей и гостей города, которые планировали совершить перелеты.

Как пишут местные издания, из-за тумана в одесском аэропорту продолжилась серия задержек авиарейсов.

Так, авиакомпания Ryanair отложила свой утренний рейс Краков - Одесса.

Своеобразным рекордсменом стала МАУ. Так, утренний рейс из Киева, который должен был приземлиться в 8 утра, совершил посадку в 20:32. Перед посадкой воздушное судно наматывало круги вокруг города на протяжении часа.

Также "отметился" рейс из Минска, который приземлился почти на полчаса раньше, чем заявлено в расписании.

Из-за тумана также был отменен рейс стамбульского Turkish Airlines, а рейс из Барселоны авиакомпании SkyUp был задержан.

Напомним, что Киев накрыл масштабный смог, внешне похожий на густой туман.