В России бронемашина на скорости влетела в легковушку: опубликовано видео момента ДТП

В российской Костроме произошло ДТП с участием бронемашины и легковушки.

Кадры с места событий опубликовали пользователи социальных сетей.

По данным российской прессы, транспортные средства столкнулись на перекрестке улиц Юрия Смирнова и Шагова.

Судя по опубликованному видео, бронемашина на большой скорости хотела проскочить перекресток на запрещающий сигнал светофора, после чего ее занесло и она столкнулась с другим участником движения.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал.

В свою очередь полиция начала расследование инцидента.

Напомним, что в российском Санкт-Петербурге произошла ужасная авария: здесь столкнулись два автомобиля, после чего один из них отскочил на группу пешеходов.