13-летняя школьница забеременела от отчима: под Николаевом назревает скандал

Под Николаевом назревает громкий скандал из-за беременности 13-летней школьницы, интересное положение которой соцработники обнаружили в пятницу, 25 октября.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на пресс-службу полиции Николаевской области.

“Сегодня, 25 октября, в одном из сел района работники социальной службы проверяли бытовые условия проживания семьи, состоящей на учете. Во время общения служащие увидели явные признаки беременности у 13-летней девочки, о чем сразу сообщили в полицию, - рассказали в ведомстве.

По словам несовершеннолетней, у нее были отношения с отчимом. При этом, мать утверждает, что дочь скрывала отцовство мужа.

Если вину отчима докажут, ему грозит от пяти до восьми лет тюрьмы.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве отчим изнасиловал 6-летнего пасынка.