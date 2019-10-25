Названо имя убитого в перестрелке возле супермаркета в Харькове

Во время стрельбы на парковке возле супермаркета на улице Клочковской в Харькове был убит Владимир Борох — правая рука заместителя главы "Оплота" Георгия Исакова, извесного под кличкой Жора.

Об этом сообщили в Telegram-канале “Раклы".

"Жора с бандой сидели в кафе в “Восторге”, и там судя по всему между ними началась перепалка, которая вылилась в перестрелку на парковке", - уточняется в опубликованном сообщении, которое сопровождается фотографией с камеры наблюдения в упомянутом кафе.

По данным "Раклов", во время стрельбы был убит Владимир Борох, известный как “Тайсон”, правая рука Жоры. Самого Георгия Исакова госпитализировали с проникающим огнестрельным ранением в грудь. Новое видео начала перестрелки, снятое с близкого расстояния, появилось в сети.





Судя по всему, рана у Жоры не слишком опасна. После того, как получил пулю и раненным запрыгнул в машину, он сделав еще круг на парковке, продолжая палить по киллерам из автомобиля. Нове відео початку перестрілки, зняте з близької відстані, з'явилося в мережі.





Как известно, машину, на которой приехал один из участников перестрелки, уже нашли сожженой. Подозреваемый в преступленни также вскоре был обнаружен полицейскими на вокзале и погиб вследствие взрыва гранаты.

"С собой у него было несколько гранат, одна из которых взорвалась, оторвав ему голову", - объясняют случившиеся авторы сообщения.

Как сообщал "Апостроф", мужчина, подорвавшийся на гранате в Харькове, по предварительным данным, устроил стрельбу возле супермаркета.