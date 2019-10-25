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В Чернигове 13 школьников госпитализированы с опасной болезнью

пятница, 25 октября 2019, 22:53
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В Чернигове произошло серьезное ЧП: в школе №7 13 школьников заболели вирусным гепатитом.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "UA:Чернигов".

"Сейчас зафиксированы 13 случаев гепатита в 7-й школе. У 5 детей и у посудомойки обнаружили гепатит типа "А", - рассказала изданию заместитель генерального директора областной детской больницы Людмила Кривец.

В свою очередь начальник отдела Госпродпотребслужбы Павел Моргацкий отметил, что в школе проведены санитарные обследования.

"Вчера (24 октября - прим. ред.) в 11:40 мы получили первые экстренные сообщения о случаях гепатита 2-х учеников школы №7 города Чернигова, у одного ребенка был поставлен диагноз гепатит "А", у другого диагноз - гепатит невыясненной этимологии. В тот же день мы получили еще 3 экстренных сообщения о заболеваниях детей 5-го класса и первого класса и заболевании одного человека, который является работницей пищеблока, посудомойкой", - добавил он.

Специалисты отобрали пробы пищи и воды из школьного буфета.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что в Киеве может начаться эпидемия смертельной болезни.

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