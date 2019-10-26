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Под Ровно в страшном пожаре погиб маленький ребенок: фото

суббота, 26 октября 2019, 19:11
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В субботу, 26 октября, в Ровненской области в частном доме произошел смертельный пожар, огонь унес жизнь маленького ребенка.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Раdioтрек.

Возгорание случилось около 11:00 в селе Ракитное Рокитновского района. Огонь уничтожил покрытие хозяйственного здания и 1 тонну сена.

На место прибыли пожарные, которые оперативно ликвидировали возгорание. Однако в доме спасатели обнаружили тело внука хозяйки.

Больше деталей трагедии пока не разглашают. На месте происшествия работали спецслужбы, которые выясняют причины пожара.

Как ранее сообщал "Апостроф", 25 октября в Киеве по адресу улица Киквидзе, 4а, произошел пожар в жилой многоэтажке.

А 24 октября в Киеве на проспекте Правды , 98 произошел смертельный пожар.

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