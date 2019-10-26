Взрывы на химзаводах и переворот: боевики ДНР выдали новую страшилку об Украине, видео

Представитель боевиков так называемой ДНР Эдуард Басурин заявил о том, что в Украине якобы готовится государственный переворот руками "националистов и сторонников Порошенко".

Соответствующее видео публикует блогер Анатолий "Штирлиц" Штефан.

Басурин рассказывает о том, что с целью проведения "переворота" якобы готовятся теракты на химических заводах и дамбах на территории Украины.

"В настоящее время несколько групп националистов общим количеством до 40 человек проходят специальную подготовку под руководством инструкторов из восьмого отдельного полка специального назначения сил спецопераций ВСУ. Для проведения теракта заговорщики рассматривают несколько объектов на территории подконтрольной Киеву, в частности Авдеевский коксохимический завод и Дзержинский фенольный завод", – заявляет представитель боевиков.

Блогер в комментарии к видео с сарказмом добавляет, что Басурин забыл сообщить также о замешанных во всех этих "событиях" войсках НАТО.

"Сегодня Эдичка Басурин не хлебнул, а знатно нюхнул. Переворот, Порошенко, химическое оружие, ССО, подрыв дамбы. Забыл еще про НАТО добавить и был бы полный зомби-апокалипсис. Очередной гумконвой дает о себе знать сразу", – пишет Штефан.

#хроніки_дирляндії

Сьогодні Едічка оБассурін не хильнув, а знатно нюхнув. Переворот,Порошенко,хімічна зброя,ССО, ідрив дамби.

Забув ще про НАТО додати і був би повний з@мбіап@каліпсис. Черговий гумконвой дає про себе знати одразу.

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Как ранее сообщал "Апостроф", на оккупированной боевиками части Луганской области отличились новым фейком о якобы провокациях ВСУ с "белым порошком".