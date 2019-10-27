У киллера, устроившего стрельбу в Харькове, обнаружили арсенал оружия: фото

В селе Русская Лозовая, Харьковской области, был найден внушительный арсенал оружия, который принадлежал Алексею Титову, устроившему смертельную стрельбу в Харькове возле супермаркета.

Соответствующие фото публикует Telegram-канал "Раклы".

Арсенал был найден на даче стрелка. Там обнаружили множество оружия, в том числе: более 50 гранат, огнемет "Шмель" российского производства, гранатометные выстрелы ВОГ-25, подствольные гранатометы, реактивные противотанковые гранаты, американская винтовка AR 15 с оптическим прицелом и глушителем, ручной пулемет Калашникова, несколько автоматов Калашникова, тротиловые шашки и россыпь разных боеприпасов.

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Как ранее сообщал "Апостроф", в пятницу, 25 октября, на парковке возле супермаркета на улице Клочковской в Харькове произошла стрельба - по предварительным данным, Алексей Титов, возможно с сообщником, стрелял из в заместителя главы спортклуба "Оплот" Георгия Исакова.