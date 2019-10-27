В Крыму произошло серьезное ДТП с военной техникой Путина и маршруткой: фото

В пятницу, 25 октября, в оккупированном Россией Крыму произошла авария с участием маршрутки и военной техники.

Об этом сообщает блогер под ником "КРЫМский бандеровец" на своей странице в Twitter.

Инцидент случился вечером в центре города Ялта. Там российская боевая машина с системой реактивного залпового огня "Град", которая двигалась в составе военной колонны через центр оккупированного города, протаранила маршрутку с пассажирами.

Больше информации о ДТП пока нет. Блогер также опубликовал фото с места происшествия.

Как ранее сообщал "Апостроф", в сентября в аннексированном Россией Крыму также произошло серьезное ДТП с участием военной техники. Тогда военные грузовики влетели в дорожное ограждение на трассе.