RU  UA  EN

среда, 25 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.95
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

25 сентября

21:16
Звоните в "Вечерний квартал": Трамп попал на забавный комикс из-за разговора с Зеленским
21:15
Фотографу пришлось работать лежа: в сети едко высмеяли фото Путина с Мадуро
20:55
Там люди исчезают навсегда: в сети рассказали о концлагере, устроенном боевиками в Донецке
20:48
В Крыму произошло серьезное ДТП с военной техникой Путина: видео
20:41
В Киеве посреди сентября внезапно зацвели каштаны: опубликованы фото и видео
20:21
Скандальный разговор Зеленского и Трампа: появился полный текст стенограммы
20:19
Трамп загнал себя в западню: появился интересный прогноз по переговорам с Зеленским
20:08
Джокер в центре скандала: семьи жертв массовых убийств боятся, что фильм спровоцирует насилие
19:34
СБУ провела спецоперацию по задержанию опасного боевика ЛНР: появились детали и фото
19:19
​В Украине заработал новый закон о поддержке кино: что изменилось
19:12
В сети обсуждают образы Елены Зеленской в США: как рядом с Трампом выглядела первая леди Украины
18:59
Поменялся с Коломойским: сеть повеселило забавное фото Богдана в США
Все новости

В Крыму произошло серьезное ДТП с военной техникой Путина: видео

среда, 25 сентября 2019, 20:48
переглянути новину українською

В аннексированном Россией Крыму произошло серьезное ДТП с участием военной техники.

Соответствующее видео опубликовано в Twitter-аккаунте "Конопляний Джмелик".

Известно, что инцидент произошел в Добролюбовке. На кадрах видно, что военные грузовики влетели в дорожное ограждение на трассе. Также на месте ДТП находится автомобиль местной "полиции".

"Варвары", "Он поскользнулся", - комментируют кадры в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее на трассе в аннексированном Крыму колонна военной техники Путина устроила ДТП. Так, военная техника российской армии спровоцировала ДТП с внедорожником на трассе "Таврида".

Кроме того, пассажирский автобус в Крыму столкнулся с грузовиком. Как отмечается, в аварию попал рейсовый автобус, который двигался по маршруту "Севастополь-Судак". Автобус столкнулся с автомобилем "Газель", груженным досками.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве проходит Comic Con Ukraine 2019

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Украинцы массово гибнут в ДТП: что известно о страшных авариях с маршрутками под Одессой и Житомиром, фото, видео

Россия демонстрирует, что готова к боевым операциям в Украине - генерал

В Киеве вооруженный мужчина угрожал взорвать мост Метро: все подробности, фото и видео

Жестокое убийство чиновника в Запорожской области: все, что известно о трагедии

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: