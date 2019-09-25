В Крыму произошло серьезное ДТП с военной техникой Путина: видео

В аннексированном Россией Крыму произошло серьезное ДТП с участием военной техники.

Соответствующее видео опубликовано в Twitter-аккаунте "Конопляний Джмелик".

Известно, что инцидент произошел в Добролюбовке. На кадрах видно, что военные грузовики влетели в дорожное ограждение на трассе. Также на месте ДТП находится автомобиль местной "полиции".

"Варвары", "Он поскользнулся", - комментируют кадры в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее на трассе в аннексированном Крыму колонна военной техники Путина устроила ДТП. Так, военная техника российской армии спровоцировала ДТП с внедорожником на трассе "Таврида".

Кроме того, пассажирский автобус в Крыму столкнулся с грузовиком. Как отмечается, в аварию попал рейсовый автобус, который двигался по маршруту "Севастополь-Судак". Автобус столкнулся с автомобилем "Газель", груженным досками.