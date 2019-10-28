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В Харькове парочку заметили за пикантным занятием у школы: видео

понедельник, 28 октября 2019, 02:07
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В Харькове парочка занялась сексом в самом неподходящем месте - на парковке возле школы.

Об этом сообщает Telegram-канал "Инсайдер 18+", публикуя соответствующее видео.

"В Харькове своя атмосфера. Пара не сдержала своих чувств… Кстати, копа, который выложил это видео наказали", - говорится в подписи к видео.

Судя по дате, указанной в ролике, инцидент произошел в октябре.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Черновцах неадекватная парочка занялась сексом прямо на летней площадке кафе, из-за чего очевидцам пришлось вызывать полицию. Инцидент произошел на улице Бережанской. По словам очевидцев, происходящее засняли на видео прохожие.

Кроме того, в Запорожье парочка неадекватов занялась сексом прямо у многоэтажки в самый разгар дня, когда рядом гуляли дети.

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