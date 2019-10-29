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Мощный взрыв на заводе в Днепре: появились новые подробности и кадры с места

вторник, 29 октября 2019, 07:11
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Фото: NewsOne

Руководство ГСЧС не пускали на территорию завода "Потоки", где 28 октября произошел сильный взрыв.

Об этом сообщает ТСН.

Взрыв был настолько мощным, что в небе сверкнула яркая вспышка, а толчок напомнил землетрясение, из-за которого в домах закачались люстры. Взрыв был такой силы, что разнесло крышу и стены железобетонного здания.

Сразу после взрыва на территории нового маслоэкстракционного завода начался пожар. Потом загорелись склады с сырьем на площади более двухсот квадратных метров.

На территорию завода пропустили только пожарных, без руководства ГСЧС. В телефонном режиме специалисты пытались установить, что именно произошло.

"Могла быть пылевоздушная смесь. Могла быть газовоздушная смесь. Может, у них баллоны с пропаном. И то, и другое взрывается с большой силой. Сильнее, чем тротил взрывается", – сказал Александр Шевченко, заместитель начальника ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

По предварительным данным, в результате инцидента погибших и пострадавших нет. Что именно взорвалось и какие последствия для окружающей среды, сейчас устанавливают эксперты и правоохранители.

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Отмечают, что маслоэкстракционный завод открыли год назад. Летом этого года владелец заявил, что на придачу заработает электростанция на биотопливе. Пуски были запланированы именно на осень. Электростанция, по оглашенному плану, должна перерабатывать около 350 тонн лузги в сутки. Она должна была стать самой мощной в Украине электростанцией на биотопливе.

В то же время жители района выходили на акции протеста с жалобами на загрязнение воздуха.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Сумах прогремел сильный взрыв на предприятии. Взрыв случился на пробковом заводе, расположенном по улице Линейной. По предварительной информации, пострадали десять человек.

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