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Под Киевом извращенец напал на маленькую девочку: приметы злоумышленника, видео

вторник, 29 октября 2019, 12:46
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В Киевской области полиция ведет поиски маньяка, который пытался развратить несовершеннолетнего ребенка.

По данным пресс-службы Национальной полиции, подозреваемому на вид 30-35 лет. Сам инцидент произошел недавно в одном из подъездов города Обухов, где преступник хотел раздеть семилетнюю девочку.

В полиции пишут, что рост нападавшего около 170-173 сантиметров.

"Среднего телосложения, лицо круглое, волосы темные короткие, имеет залысину на затылке, лоб высокий, глаза темные, нос курносый, губы пухлые, был в очках для зрения в черной оправе", - отметили правоохранители.

В момент нападения на преступники была темно-синяя куртка с капюшоном и светлые джинсы. Также при нем была черная сумка.

Напомним, что в Киеве поймали педофила, который проник в школьный туалет и начал приставать к мальчику.

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