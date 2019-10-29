Под Киевом извращенец напал на маленькую девочку: приметы злоумышленника, видео

В Киевской области полиция ведет поиски маньяка, который пытался развратить несовершеннолетнего ребенка.

По данным пресс-службы Национальной полиции, подозреваемому на вид 30-35 лет. Сам инцидент произошел недавно в одном из подъездов города Обухов, где преступник хотел раздеть семилетнюю девочку.

В полиции пишут, что рост нападавшего около 170-173 сантиметров.

"Среднего телосложения, лицо круглое, волосы темные короткие, имеет залысину на затылке, лоб высокий, глаза темные, нос курносый, губы пухлые, был в очках для зрения в черной оправе", - отметили правоохранители.

В момент нападения на преступники была темно-синяя куртка с капюшоном и светлые джинсы. Также при нем была черная сумка.

Напомним, что в Киеве поймали педофила, который проник в школьный туалет и начал приставать к мальчику.