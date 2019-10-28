Успел взорвать пояс смертника: США раскрыли подробности гибели главаря ИГИЛ

В ходе операции по ликвидации главы террористической организации "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади ранения получили двое военных США, а также одна служебная собака.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Министр обороны США Марк Эспер и вице-президент Майк Пенс раскрыли также другие подробности ликвидации террориста. В частности, Пенс рассказал, что США получили необходимые разведданные в субботу утром, за день до ликвидации.

Эспер, в свою очередь, сообщил, что военные намеревались захватить Багдади, но были готовы убить его в случае необходимости. Спецназовцы призвали Багдади сдаться.

"Он отказался. Он спустился под землю, и когда его пытались доставить наружу, он, как мы полагаем, привел в действие пояс смертника и убил себя", – рассказал Эспер.

Эспер сообщил, что в ходе операции американские военные получили две "небольших" травмы, но уже вернулись к выполнению служебных обязанностей. Трамп также сообщил, что была ранена американская служебная собака.

Кроме того, издание The New York Times со ссылкой на два источника в администрации США сообщило, что местонахождение аль-Багдади удалось установить благодаря допросу одной из его жен, а также его курьера, которые состоялись летом 2019 года. Жена и курьер аль-Багдади рассказали, что главарь "ИГ" скрывается в удаленной деревне на северо-западе Сирии.

Полученная информация помогла Центральному разведывательному управлению при содействии иракской и курдской разведок установить более точное местонахождение аль-Багдади, а также направить в тот район шпионов для наблюдением за его перемещениями.

Как сообщал "Апостроф", в сети появились кадры с места ликвидации главаря ИГИЛ Абу Бакра Аль-Багдади и детали операции.