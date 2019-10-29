Происходило ужасное: всплыли детали о женщине, покончившей с собой на глазах у мужа в Киеве

Появились ужасные подробности самоубийства женщины в Киеве, которая покончила с собой в пятницу, 25 октября, на глазах у собственного супруга.

Как рассказал сосед погибшей, семья была примерной и воспитывала сына. При этом другая соседка отметила, что ей было известно о ссорах в семье, говорится в сюжете ТСН.

"Дедушка у меня курит по вечерам, ну что-то ужасное там происходит",- говорит соседка Ольга Тимофеева.

По словам соседки, женщина могла пойти на такой шаг из-за того, что не выдержала психологической напряженности в семье.

Что касается мужа погибшей, то он работает в военной части. От комментариев он отказался.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве парень погиб страшной смертью на территории университета. Так, труп молодого человека утром, около 08:30, нашел прохожий по адресу улица Евгения Коновальца, 36а.