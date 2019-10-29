RU  UA  EN

вторник, 29 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.75
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

29 октября

15:43
В Украине ввели новые штрафы для автомобилистов: за что придется платить
15:33
Октябрь пакует чемоданы: синоптик предупредила украинцев о морозах
15:21
Боевики ДНР устроили наглую провокацию на Донбассе в день разведения сил
15:19
Названы главные версии ЧП с "выбросом" радиации в Киеве
14:46
Процесс запущен: в сеть попало первое видео разведения сил на Донбассе
14:36
​В Киеве маршрутчик "под кайфом" возил пассажиров: опубликованы фото
14:32
Хочу, чтобы мама была рядом: сын Тины Кароль откровенно рассказал о своих мечтах
14:21
В Венгрии автобус с украинцами попал в жуткое ДТП, много пострадавших: фото
14:17
Катастрофа вертолета под Полтавой: названы главные версии гибели экс-министра
14:11
ЧП с "выбросом" радиации в Киеве: появились новые подробности и фото с места
13:55
Зеленский проинспектировал важную трассу в Украине: в сети ажиотаж из-за видео
13:47
Россией пронесся мощный ураган: фото и видео последствий
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Процесс запущен: в сеть попало первое видео разведения сил на Донбассе

вторник, 29 октября 2019, 14:46
переглянути новину українською

29 октября в населенном пункте Золотое началось разведение сил. Перед началом процесса украинская сторона и сепаратисты выпустили в небо сигнальные ракеты белого цвета.

Так, сепаратистские издания опубликовали первое видео с места событий.

Интересно, что добровольцы, которые находятся в Золотом, говорят, что здесь не было ни одного дня без обстрелов. Они заявили, что планируют оставаться на своих позициях даже после начала разведения войск.

В то же время украинская сторона сообщает, что в Золотое ввели Нацгвардию, которая должна усилить местную полицию. Также сюда собираются некоторые нардепы, чтобы проверить ход процесса.

Как писал "Апостроф", ранее командующий ООС сообщил, что после разведения сил в Петровском и Золотом аналогичные мероприятия будут проходить в районе Богдановки и еще на четырех участках на Донбассе.

Фотовзгляд

Все галереи
Ходячие мертвецы. В Киеве прошел Парад Зомби

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

В Киеве погиб легендарный воин "Сенсей": все подробности взрыва на Пушкинской

Если боевики не отведут войска, нам нужно наступать, разбить врага и занять его позиции - генерал Думанский

В марте все увидят, кто виноват в катастрофе МН17 - основатель Bellingcat

Петров путч, поджоги людей и тухлые консервы: как боевики пугают жителей Донбасса

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: