Процесс запущен: в сеть попало первое видео разведения сил на Донбассе

29 октября в населенном пункте Золотое началось разведение сил. Перед началом процесса украинская сторона и сепаратисты выпустили в небо сигнальные ракеты белого цвета.

Так, сепаратистские издания опубликовали первое видео с места событий.

Интересно, что добровольцы, которые находятся в Золотом, говорят, что здесь не было ни одного дня без обстрелов. Они заявили, что планируют оставаться на своих позициях даже после начала разведения войск.

В то же время украинская сторона сообщает, что в Золотое ввели Нацгвардию, которая должна усилить местную полицию. Также сюда собираются некоторые нардепы, чтобы проверить ход процесса.

Как писал "Апостроф", ранее командующий ООС сообщил, что после разведения сил в Петровском и Золотом аналогичные мероприятия будут проходить в районе Богдановки и еще на четырех участках на Донбассе.