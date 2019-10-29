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Устроили показуху: в сети поделились интересным видео разведения сил у боевиков ЛНР

вторник, 29 октября 2019, 22:50
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В сети показали, как боевики создают иллюзию разведения сил на Донбассе, которое стартовало во вторник, 29 октября в Золотом.

Соответствующее видео опубликовал Александр Гром в Facebook.

"А вот вам показуха со стороны оккупантов. Обратите внимание на металлические каски, вещевые мешки и отсутствие разгрузочных систем. Те, кто работали по противнику на ближних дистанциях, подтвердят, что орки в таком виде не воюют", - написал в подписи к кадрам он.

Гром отметил, что это ни что иное, как "очередное шоу".

"Ешьте, зелебобыки, и нахваливайте дальше своего сцаря-нелоха!" – прокомментировал он кадры.

В сети так же стали комментировать кадры.

Как сообщал "Апостроф", ранее в соцсети опубликовали первые кадры процедуры разведения сил на Донбассе.

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