Какой стыд: сети разгневало заявление штаба ООС про "тишину" в Золотом

В сети бурно отреагировали на заявление штаба ООС о том, что в районе Золотого, где началось разведение сил, не было обстрелов.

Информация была опубликована на странице штаба в Facebook.

Заявление штаба прокомментировал участник войны на Донбассе, сотрудник Украинского института национальной памяти Роман Кулик.

"Ситуацию с явным обманом об обстреле участка разведения все же следовало как-то объяснить - и нашли простой выход. Кивнули на СММ ОБСЕ. Якобы они не зафиксировали. Как удобно и просто. Когда есть острая политическая потребность - не доверяем собственной армии, фиксирующей обстрелы в свою сторону. Ломаем ООС и опираемся на данные ОБСЕ, "бдительность" и скрупулезность которых уже давно стали мемом и предметом для шуток армейцев. По такой схеме можно проводить хотя бы и "выборы" по формуле Штайнмайера - всегда в случае скандала можно кивать на ОБСЕ. Фейспалм и стыд", - написал Кулик.

"То есть ОБСЕ, где нет ни одного украинца и десятки россиян, и живущая на путинские деньги, рассказывает нам, что "ничего не было". Та неужели ??", "Ну это конечно все меняет. Это в километре от места разведения оккупанты агрессивны. А в месте разведения мирные и тоже устали от войны!", - пишут люди в комментариях к посту штаба ООС.

Ранее в сети появилась карта разведения сил на Донбассе.

Как сообщал "Апостроф", появилось видео, как боевики так называемой ЛНР создают иллюзию разведения сил.