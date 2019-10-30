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Никого не пропускают: появилось интересное видео из зоны разведения сил на Донбассе

среда, 30 октября 2019, 14:22
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В сети показали видео с происходящим в зоне разведения сил на Донбассе, а именно в районе населенного пункта Катериновка, которая находится рядом с Золотым. Здесь говорят, что на блокпостах не пропускают никого, кроме местных жителей.

Как сообщает "Национальный корпус", добровольцы организации продолжают оставаться на позициях в Золотом.

По состоянию на сейчас разведения здесь не началось. Однако увидели много представителей того же ОБСЕ, которые не заметили обстрелов Золотого в последние несколько дней. Жителей Катериновки уже сегодня оставляют без защиты со стороны Украины. Мы на месте и все фиксируем для вас", - говорится в сообщении.

Добровольцы рассказали, что волонтеров и журналистов, или кого-либо другого, в Катериновку не пускают. Отметим, что данный населенный пункт находится в так называемой "серой зоне".

Все подъезды и выезды из города контролируют украинские силовики.

"Выехать можно, а заехать нельзя", - сказал доброволец.

Напомним, что в сети показали фотографии, как сотрудники ОБСЕ переписывают номера оружия украинских военнослужащих и боевиков на Донбассе в рамках разоружения перед разведением сил.

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