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Под Полтавой трагически погибла волонтер, помогавшая украинским бойцам: фото

среда, 30 октября 2019, 16:53
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В среду, 30 октября в Кременчуге Полтавской области трагически погибла известная волонтер Ольга Шевченко, ее сбила машина.

Об этом пишет издание Gazeta.ua со ссылкой на пресс-секретаря местной полиции Анну Власенко.

Согласно сообщению полиции, 72-летнюю женщину на улице Театральной около утром сбил Audi белого цвета. У женщины были проблемы со зрением, поэтому она не заметила машину, которая двигалась задним ходом. В результате столкновения волонтер упала и ударилась головой, что привело к смерти.

В полиции приняли решение открыть уголовное производство по факту ДТП. Автомобиль виновника доставлен на штрафную площадку.

"Водитель выполнял маневр - двигался задним ходом. И не увидел пожилую женщину. Скорость была невысокая, но он ее зацепил. Женщина упала и ударилась головой. От травмы головы сожалению, она умерла в машине скорой помощи. По факту аварии, которая привела к смерти пострадавшего, открыли уголовное производство. Автомобиль поставили на штрафплощадку", - отметила спикер.

Ольга Шевченко перед смертью направлялась в волонтерский центр "майдановские паучки", чтобы помогать в плетении маскировочных сеток и наполнении подушек для защитников Украины в Донбассе.

Как сообщал "Апостроф", ранее в госпитале Днепра волонтеры масштабно поздравили украинских военных с Днем защитника Украины.

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