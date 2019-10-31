Дело на сотни миллионов: всплыли резонансные детали обысков в Киеве

Появились подробности обысков в Киеве, которые проводятся в офисе экс-сопредседателя фракции Блока Леонида Черновецкого в Киевсовете Дениса Комарницкого.

Стало известно, что 1 августа Голосеевский районный суд Киева предоставил Национальной полиции право доступа к вещам и документам Департамента экономики и инвестиций Киевской городской государственной администрации с возможностью изъятия их копий.

"Во время досудебного расследования установлено, что при выполнении работ по реконструкции двух километров кольцевой дороги на улице Богатырской в Киеве на сумму 325 миллионов гривен в течение 2016 года должностные лица подрядных предприятий присвоили бюджетные средства, в результате чего стоимость возросла до 1,125 миллиарда гривен", - говорится в материалах дела.

По уточненным данным, в 2016 году КГГА объявила тендер с предполагаемой стоимостью договора на проведение строительных работ 375,6 миллиона гривен. Торги выиграла компания "Эко-строй-трейд", которая снизила цену во время торгов до 325,9 миллиона гривен.

После этого киевские власти издали новое распоряжение о корректировке проекта, в результате чего стоимость строительства возросла до 1,125 миллиарда гривен.

В ходе следствия было выяснено, что на указанной локации никакие строительные или подготовительные работы не проводятся.

"Участок предполагаемого строительства даже не огорожен соответствующими техническими строительными средствами", - говорится в постановлении суда.

При этом столичное руководство обещало закончить строительство до конца 2018 года.

Компания "Эко-строй-трейд" основана в 2014 году. Ее руководителем является Сергей Драч, конечными бенефициарами выступают Максим Половко и Евгений Расторгуев. По данным украинских СМИ, Половко имеет тесные отношения с компаниями, близкими к заместителю председателя КГГА Виталию Кличко Вячеславу Непопе и Михаилу Голице. Что касается самого Драча, то он ранее был первым заместителем председателя Госархстройинспекции, а до этого – председателем наблюдательного совета "Киевгорстроя".

Напомним, что 29 октября полиция пришла с обысками в дом экс-нардепа Богдана Дубневича, который расположен в селе Зубра Львовской области.