Смерть в шкафу: в России военного нашли мертвым в кабинете командира

В России в воинской части нашли в шкафу мертвым 21-летнего военного.

Об этом сообщает российское издание "Коммерсант".

Инцидент произошел 16 октября в Козельске (Калужская область) в войсковой части 54055 РВСН. Молодого парня Сергея Сафонова обнаружили повешенным на солдатском ремне в кабинете командира. Родственникам выдали свидетельство о смерти, где было указано, что причина смерти парня "асфиксия" через "преднамеренное самоповреждение путем повешения". Правоохранители открыли дело и расследуют его по статье "доведение до самоубийства".

Семья Сергея из Москвы узнала о его смерти через день. Сергей был одним из десяти детей в многодетной семье погибшего в 2011 году православного священника. Родные характеризуют парня, как жизнерадостного и веселого человека. По их словам, он не мог сам наложить на себя руки.

Как рассказала двоюродная сестра Сергея Юлия Гуслякова, матери погибшего удалось убедить священника отпеть по православной традиции своего сына и договориться о захоронении рядом с могилой отца. Она заказала катафалк, в калужском морге родственникам отдали тело.

"Но когда мы 21 октября привезли его в морг Боткинской больницы в Москве, чтобы подготовить к похоронам, оказалось, что лицо Сергея загримировано. Работники морга протерли лицо Сергея, и оно было в синяках", - отметила родственница погибшего.

Родные Сергея обратились за помощью к работникам проекта "Правозащита Открытки" и заказали независимую судебно-медицинскую экспертизу. 26 октября независимый судмедэксперт провел исследование тела погибшего и "обнаружил на лице Сергея, под гримом, наложенным перед выдачей тела родственникам, характерные для последствий ударов тупыми предметами гематомы вокруг глаз, на грудной клетке, а также ссадины на руках, которые могут свидетельствовать о борьбе. По словам юриста, результаты экспертизы будут готовы в течение нескольких дней, и родственники будут добиваться расследования уголовного дела об убийстве.

"Сергей не мог покончить с собой, он был верующим человеком, у него были планы на жизнь, после армии он собирался жениться и венчаться. В мае 2019 года он сам пошел в армию, в ней отслужили его отец и брат", - рассказала мать погибшего Лариса Сафонова.

По ее словам, она видела его за неделю до гибели, 7 октября, когда приезжала в Козельск, и они вместе посещали монастырь в Оптиной пустыни.

"Я увидела под правым глазом сына след от заживающего синяка, и спросила, не бьют ли его сослуживцы. Он ответил, что ударился о стол. Но когда я сказала, что спрошу у командира части, о какой стол он мог удариться, он попросил меня не вмешиваться, и признался, что его бьют трое сослуживцев", - отметила Лариса.

Она также процитировала слова сына: "Я украду у одного из них телефон, выясню, где он живет, и после дембеля его встретят мои друзья и проучат".

Сестра погибшего отметила, что Сергей пожаловался своему командиру Дмитрию Калинину на воровство сослуживцев.

"После этого у него начались проблемы с сослуживцами", - рассказала Юлия Гуслякова.

Сам Дмитрий Калинин отказался отвечать на вопросы журналистов.

"Возбуждено уголовное дело, разглашать данные предварительного следствия не могу", - сообщил заместитель командира полка по военно-политической работе Дмитрий Буряков.

Невеста Сергея Сафонова Валерия Велькина, с которой они были знакомы шесть лет, рассказала, что разговаривала с ним по телефону около 18:00 16 октября, за несколько часов до его смерти.

"Он позвонил мне и сказал, что совершил проступок, за который ему стыдно, но о подробностях пообещал рассказать позже. Но позже я уже не смогла ему дозвониться", - пояснила Валерия.

По ее мнению, речь в телефонном разговоре, вероятнее всего, шла об украденном телефоне.

"Мы ездили с родственниками Сергея в войсковую часть, разговаривали со следователем Александром Калиевым. Тот сказал нам, что Сергей вернул телефон, но, чтобы сослуживцы с ним не подрались, командир предложил переночевать в его кабинете. А около одиннадцати вечера кто-то из проходящих мимо кабинета обнаружил Сергея висевшим на солдатском ремне на шкафу", - рассказала невеста Сергея.

Калиев на вопросы журналистов также отказался отвечать.

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