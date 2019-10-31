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В сети показали, как издевались над военным, устроившим кровавую бойню в России

четверг, 31 октября 2019, 11:18
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Появились новые подробности расстрела восьмерых военнослужащих в России. Выяснилось, что над убийцей Рамилем Шамсутдиновым часто издевались сослуживцы, после чего он и мог пойти на такое преступление.

Как сообщают российские СМИ, рядовой отказался выполнять приказ командира роты о мытье полов, после чего его сослуживцы получили команду добиться исполнения приказа "любой ценой".

В частности, они заставили рядового окунать голову в унитаз.

Напомним, что на допросе преступник заявил, что не жалеет о произошедшем. Как известно, первую пулю он выпустил в капитана. После этого он начал расстреливать других сослуживцев, которые легли на пол.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России "авторитеты" устроили массовую драку со стрельбой и поджогами.

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