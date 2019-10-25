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Кровавая бойня в воинской части в России: появился список погибших и данные об убийце

пятница, 25 октября 2019, 16:30
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Военнослужащим, который открыл огонь по сослуживцам, убив восемь человек в воинской части в России, оказался 20-летний солдат-срочник Шамсутдинов Р.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Telegram-канал LIFE SHOT.

Преступник заявил на допросе, что не жалеет о произошедшем. Известно, что бойня произошла во время смены караула. Шамсутдинов взял оружие и первую пулю выпустил в капитана. Остальные сразу легли на пол, и он начал стрелять в них, расстреливая каждого.

Также в сети опубликовали список погибших в результате стрельбы.

капитан Евсеев 1989 г. р.

старший лейтенант Пьянов 1990 г. р.

рядовой Никитин 1998 г. р.

рядовой Богомолов 1999 г. р.

рядовой Похитило 1999 г. р.

рядовой Куроков 1998 г. р.

рядовой Андреев 2000 г. р. (скончался в госпитале)

фамилия восьмого погибшего уточняется.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России "авторитеты" устроили массовую драку со стрельбой и поджогами.

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