Брокенское привидение: в украинских Карпатах сняли на фото редкое явление

В украинских Карпатах сделали невероятно красивые фотографии, на которых запечатлели необычное явление под названием "Брокенское приведение".

Снимки опубликовало сообщество "Клуб пеших туристов" в Facebook.

Брокенский призрак представляет собой редкое оптическое явление в горах, когда человек может увидеть свою тень на поверхности облаков или тумана в направлении, противоположном солнцу.

При этом традиционно тень выглядит очень большой, а в некоторых случаях она окружена цветными кольцами. Кроме того, иногда призрак может двигаться, что связано с движением облачного слоя и колебаниям плотности облаков.

Напомним, что панорамное сферическое фото столицы Украины Киева вызвало волну восхищения в соцсетях.