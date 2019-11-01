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Брокенское привидение: в украинских Карпатах сняли на фото редкое явление

пятница, 01 ноября 2019, 09:58
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В украинских Карпатах сделали невероятно красивые фотографии, на которых запечатлели необычное явление под названием "Брокенское приведение".

Снимки опубликовало сообщество "Клуб пеших туристов" в Facebook.

Брокенский призрак представляет собой редкое оптическое явление в горах, когда человек может увидеть свою тень на поверхности облаков или тумана в направлении, противоположном солнцу.

При этом традиционно тень выглядит очень большой, а в некоторых случаях она окружена цветными кольцами. Кроме того, иногда призрак может двигаться, что связано с движением облачного слоя и колебаниям плотности облаков.

Напомним, что панорамное сферическое фото столицы Украины Киева вызвало волну восхищения в соцсетях.

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