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Как выглядит осенний Киев с высоты птичьего полета: зрелищное фото в формате 360

четверг, 17 октября 2019, 21:25
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Панорамное сферическое фото столицы Украины Киева вызвало волну восхищения в соцсетях.

Снимок, сделанный с высоты птичьего полета, опубликовал на своей странице в Facebook корреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

"Ищите себя на фото;) Сферическое фото в формате 360 можно рассматривать во все стороны", - призывают киевлян на странице в Facebook Vnebo.com.ua, где поделились впечатляющим снимком.


Как сообщал "Апостроф", в интернете обнародовали свежие фото из украинских Карпат.

Ранее в сети опубликовали фото и видео заснеженных Карпат в начале октября. По словам очевидцев, особенно характерны осадки в виде снега в горных районах, где всегда холоднее.

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