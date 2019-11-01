Похоже на детонацию бомбы: в сети показали видео взрыва гигантского самосвала в России

На российской шахте утром 1 ноября взорвался один из самых больших в мире самосвалов БелАЗ.

Соответствующее видео опубликовано одним из очевидцев на YouTube.

Известно, что взрыв произошел в карьере на шахте Беловская.

"Вы видали как взрывается БелАЗ? ЧП произошло сегодня рано утром в угольном разрезе на Сахалине. При пожаре карьерного самосвала у него рванул топливный бак. Пострадавших нет", "БелАЗ 75131 стоимостью более 100 000 000 рублей (примерно 1,5 млн долларов), грузоподъемностью 130тонн выгорел полностью до тла, Взорвался после возгорания. Восстановлению не подлежит. Водитель не пострадал, - пишут в сети.

Как сообщал "Апостроф", в Днепре произошел мощный взрыв на заводе. Момент взрыва попал на видео.