Стало светло посреди ночи: момент мощного взрыва на заводе в Днепре попал на видео

В сети появилось видео взрыва на заводе "Потоки" в Днепре.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Украина сейчас".

"А вот как выглядел взрыв в Днепре... яркое во всех смыслах зрелище", - прокомментировали видеозапись в сети.

Напомним, опасное ЧП произошло в понедельник, 28 октября. Взрыв был настолько мощным, что в небе сверкнула яркая вспышка, а толчок напомнил землетрясение, из-за которого в домах закачались люстры. Взрыв был такой силы, что разнесло крышу и стены железобетонного здания.

Как ранее сообщал "Апостроф", ранее в Сумах прогремел сильный взрыв на предприятии. Взрыв случился на пробковом заводе, расположенном по улице Линейной. По предварительной информации, пострадали десять человек.