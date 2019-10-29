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Стало светло посреди ночи: момент мощного взрыва на заводе в Днепре попал на видео

вторник, 29 октября 2019, 09:01
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В сети появилось видео взрыва на заводе "Потоки" в Днепре.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Украина сейчас".

"А вот как выглядел взрыв в Днепре... яркое во всех смыслах зрелище", - прокомментировали видеозапись в сети.

Напомним, опасное ЧП произошло в понедельник, 28 октября. Взрыв был настолько мощным, что в небе сверкнула яркая вспышка, а толчок напомнил землетрясение, из-за которого в домах закачались люстры. Взрыв был такой силы, что разнесло крышу и стены железобетонного здания.

Как ранее сообщал "Апостроф", ранее в Сумах прогремел сильный взрыв на предприятии. Взрыв случился на пробковом заводе, расположенном по улице Линейной. По предварительной информации, пострадали десять человек.

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