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В Киеве авто проткнуло отбойником: фото с места ЧП

пятница, 01 ноября 2019, 17:55
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Днем в пятницу, 1 ноября, в Киеве произошло ДТП – автомобиль врезался в отбойник.

Об этом сообщается на странице в Instagram dtp.kiev.ua.

Так, авария произошла на перекрестке улиц Васильковская и Глушкова, неподалеку от метро Теремки.

Согласно свидетельствам очевидцев с места событий, автомобиль на высокой скорости просто въехал в отбойник. При этом водитель видимых травм не получил.

На место событий были вызваны правоохранители, на дороге образовалась "тянучка" из авто.

"Ланос атаковал отбойник. Предварительно, водитель один и не пострадал. Ожидают полицию. Подробности уточняются. Тянучка", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", 1 ноября под Киевом в селе Погребы пьяный водитель наехал на беременную женщину и пытался скрыться с места аварии.

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