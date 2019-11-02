Появились фото и видео прощания с известной волонтеркой, помогавшей украинским бойцам

В Кременчуге Полтавской области прошло прощание с волонтеркой Ольгой Шевченко, которая трагически погибла под колесами автомобиля 30 октября.

Под подъездом дома, в котором она жила, собралось не меньше сотни людей.

“Когда по неосмотрительности назвал ее бабушкой, а она сказала, что она не бабушка, чтобы называл ее "пани”, - рассказал один из присутствующих.

Люди говорят, что Ольга Шевченко всегда ходила с улыбкой на лице и всегда была сильна духом, несмотря на то, что была слепой.

“Она показала нам, как можно активно жить, как можно менять мир, несмотря ни на что. Как видеть сердцем, видеть светлой душой”, - говорят активисты.

Как сообщал "Апостроф", ранее в госпитале Днепра волонтеры масштабно поздравили украинских военных с Днем защитника Украины.