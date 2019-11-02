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Серьезное ДТП с автобусом под Хмельницким: новые данные о числе пострадавших и видео

суббота, 02 ноября 2019, 19:25
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Фото: пресс-служба полиции Хмельницкой области

Количество пострадавших во время ДТП с пассажирским автобусом под Хмельницким в субботу, 2 ноября, возросло до 13 человек, в том числе 13-летняя девочка.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на пресс-службу полиции Хмельницкой области.

"По состоянию на 15.00 часов в Каменец-Подольскую больницу были доставлены 13 пострадавших - 12 женщин разного возраста и водитель транспортного средства. Одна из травмированных женщин находится в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что среди пострадавших есть и несовершеннолетняя девочка 2006 года рождения.

Напомним, изначально сообщалось, что в аварии под Хмельницким в субботу, 2 ноября, во время которой перевернулся пассажирский автобус, пострадали восемь человек.

Как сообщал "Апостроф", ранее в воскресенье, 27 октября, под Хмельницком погибла семья из трех человек, еще один ребенок получил травмы.

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