Кличка "Няня": в сети показали фото нового "груза 200" у боевиков ДНР

27 октября на Донбассе ликвидировали еще одного боевика Дениса Нянченко, который был родом из оккупированной боевиками Макеевки.

Его фото опубликовал блогер под ником Necro Mancer в Twitter.

"Нянченко Денис Леонидович "Няня" (Макеевка, 04/09/90) стал #груз200 27/10/19 (обстоятельства требуют уточнения)", - пишет блогер.

Известно, что боевик входил в базу "Миротворец".

Как сообщал "Апостроф", в среду, 23 октября, на Донбассе погиб молодой член незаконных вооруженных формирований, боевик так называемой ДНР Владислав Вакулин.

Кроме того, в четверг, 3 октября, боевик так называемой ДНР, Роман Бриевский по кличке "Брил", умер при невыясненных обстоятельствах.

Также известно, что в октябре на востоке Украины в результате боевых действий погибло 18 российских наемников, еще 46 получили ранения.