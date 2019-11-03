Под Киевом на свалке обнаружили "гору" хлеба: сеть возмутило фото

В Киевской области на свалке обнаружили большое количество выброшенного хлеба, что разгневало пользователей сети.

Соответствующий снимок размещен на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

"Ужас! Киевская область. Вот такую "гору" хлеба нашел сегодня в лесу вблизи Фурсов. Интересно, откуда хлеб? Продайте со скидкой людям, нет - лучше выбросят!!!"- говорится в подписи.

"Какой грех! Нас бабуля приучала крошки со стола не выбрасывать, а если кусочек хлеба упал, поднимала и целовала! И мы всю жизнь приучены ценить хлеб, никогда не выбрасываем! Фото просто потрясло!", "Люди, он на полке уже цветет", "Очень жаль", "Корм в лесное хозяйство. В чем проблема?" - пишут в интернете.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Николаеве работники свалки обнаружили в мусоре расчлененный труп женщины.