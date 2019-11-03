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В Киеве серийный убийца котов отличился новыми расправами: опубликовано видео

воскресенье, 03 ноября 2019, 00:21
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В Подольском районе Киева живодер убил несколько десятков котов. Интересно, что еще в прошлом году мужчина отметился аналогичными преступлениями.

Как говорится в сюжете ТСН, живодер после небольшого перерыва взялся за старое.

На счету убийцы несколько десятков замученных животных, о чем говорят волонтеры. Они уже заявили о готовности патрулировать улицы.

При этом очевидцы уже назвали вероятные приметы серийного котоманьяка.

В свою очередь психологи предупреждают, что убийца может быть опасным и для людей.

Напомним, что житель Харькова Карим Абахаму, попавший ранее в скандал из-за издевательств и жестокого убийства летучей мыши, попал в новую историю, которая может закончиться тюрьмой.

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