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Новейшая украинская ракета для уничтожения кораблей вызвала истерику в России

понедельник, 04 ноября 2019, 11:39
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Российские журналисты не смогли пройти мимо недавнего сообщения о том, что в Украине испытали сверхзвуковую ракету "Молния", которая является новым поколением противокорабельных ракет.

Так, пропагандисты обратили внимания на то, что против данной ракеты у РФ нет никакого оружия.

Более того, российские журналисты называют такую разработку "угрозой для их страны". Истерию активно подхватили крупнейшие российские издания.

Что касается самой ракеты, то ее скорость составляет порядка 2000-2500 километров в час. Такие ракеты будут на вооружении самолетов СУ-27 и СУ-24М, которые стоят на вооружении украинской армии.

Напомним, что в Украине уже принят на вооружение ВСУ ракетный комплекс "Ольха", и в данный момент продолжаются испытания ракет "Ольха-М" и комплекса "Нептун", ракеты для которого уже разработаны.

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