"Новороссия" рушится: серый кардинал Путина устроил истерику в ДНР

Во время визита в так называемую ДНР помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков эмоционально высказался об условии, которое позволит непризнанным республикам остаться на плаву.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой блог блогера Фашика Донецкого на Обозреватель.

"Для Асланбека Дудаева (Суркова. – ред.), который искренне и по праву считает территориальные недоразумения своим детищем, этот вопрос стоит очень строго, ведь уровень "паспортизации" оценивается и Сурковым, и самой Москвой как признание местными жителями "республики", – пишет блогер.

По его словам, Сурков на совещании с представителями "ДНР" "орал до хрипоты, получили по шапке все", в том числе и главарь боевиков Денис Пушилин.

После эмоциональной речи, в которой присутствовала и матерная брань, помощник Путина якобы поставил жесткое требование: минимум 80% жителей оккупированных территорий как можно быстрее должны быть "паспортизированы". В противном случае, "без паспортизации непонятными бумажками весь проект Недороссия рушится".

Как сообщал "Апостроф", ранее появились интересные слухи о "преемнике" главаря ДНР после приезда Суркова.