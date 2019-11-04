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Под Херсоном произошло серьезное экологическое ЧП: фото и видео

понедельник, 04 ноября 2019, 08:28
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Фото: Facebook

В Херсонской области экологи бьют тревогу: здесь начала массово умирать рыба, что считают последствием экологической катастрофы.

Как сообщил губернатор Херсонской области Юрий Гусев, в ситуации уже разбираются представители департамента экологии Херсонской областной государственной администрации, а также правоохранители.

По словам главы региона, все виновные в экологической катастрофе будут наказаны. Также он пообещал позаботиться о том, чтобы подобные ситуации не повторили в будущем.

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"В нашей области все должно быть по закону и закон должен быть один для всех!" - написал он.


Напомним, что в Харькове произошло серьезное экологическое ЧП.

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