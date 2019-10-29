Названы главные версии ЧП с "выбросом" радиации в Киеве

Источник радиации на территории Центральной геофизической обсерватории в Голосеевском районе Киева, которую обнаружили здесь 28 октября, находится в фундаменте одного из зданий.

По словам начальника отдела радиационно-экологического контроля учреждения Валерия Гирия, в фундаменте может находится ампула с веществом цезием, которое дает излучение.

При этом существует опасность, что во время демонтажа части здания, емкость может быть повреждена.

У специалистов пока нет ответа на вопрос о том, как ампула могла оказаться в фундаменте. Само сооружение было построено в конце 80-х годов прошлого века.

По уточненным данным, в одном из участков фундамента уровень радиации достигал десятка милирентген, а с внешней стороны фундамента дозиметры показывали порядка 200-300 мкР/час, в то время как норма радиационного фона в Киеве – 30 мкР/ч (микрорентген в час).

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