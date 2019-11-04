В Киеве водитель авто "прокатил" маленького ребенка на капоте: фото с места

В Днепровском районе Киева водитель авто сбил на нерегулируемом пешеходном переходе женщину с ребенком и прокатил 4-летнего мальчика на капоте.

Об этом на своей странице в Facebook сообщают "Стражи Эспресо".

Авария произошла в субботу, 2 ноября, на улице Алишера Навои.

По словам водителя "Ланоса", на подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу в левой полосе остановилась машина. В это время "Дэу Ланос", который двигался в правой полосе, пренебрег правилами дорожного движения, не увидев пешеходов, вышедших из-за автомобиля, в результате чего сбил мать с ребенком.

Пострадавших с места ДТП увезла карета скорой помощи: у женщины предварительно перелом ноги, у ребенка - царапины и ушибы.

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Как сообщал "Апостроф", 3 ноября на улице Заболотного в Киеве столкнулись два автомобиля: один из них разорвало на части.