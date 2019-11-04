RU  UA  EN

понедельник, 4 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.65
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

4 ноября

00:10
В Киеве водитель авто "прокатил" маленького ребенка на капоте: фото с места

3 ноября

23:37
Яма и Могилевская вышли на паркет "Танців з зірками" спустя 13 лет: как выступила пара
22:09
В Киеве незнакомец устроил ЧП на дороге: видео
21:33
Стало известно о важном решении одного из нардепов партии Порошенко
20:58
Появились яркие фото и видео учений с боевыми стрельбами из С-300
20:19
Тысячи убитых и раненых: в ООН озвучили страшные цифры потерь на Донбассе
19:52
Стреляли возле Золотого: появились новые данные с передовой
19:00
Куда поехать в отпуск зимой: 3 альтернативы Турции и Египту
17:49
В Киеве возле торгового центра загадочно погиб мужчина: фото и видео
17:11
В зону разведения сил на Донбассе прибыл "важный гость" из России: в сети волна гнева, видео
16:39
Путин с Медведевым в неприличном виде попали на этикетку пива: сеть взбудоражило фото
16:27
Оперировали шесть часов: появились данные о девочке, пострадавшей в ЧП с лошадьми во Львове
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Киеве водитель авто "прокатил" маленького ребенка на капоте: фото с места

понедельник, 04 ноября 2019, 00:10
переглянути новину українською

В Днепровском районе Киева водитель авто сбил на нерегулируемом пешеходном переходе женщину с ребенком и прокатил 4-летнего мальчика на капоте.

Об этом на своей странице в Facebook сообщают "Стражи Эспресо".

Авария произошла в субботу, 2 ноября, на улице Алишера Навои.

По словам водителя "Ланоса", на подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу в левой полосе остановилась машина. В это время "Дэу Ланос", который двигался в правой полосе, пренебрег правилами дорожного движения, не увидев пешеходов, вышедших из-за автомобиля, в результате чего сбил мать с ребенком.

Пострадавших с места ДТП увезла карета скорой помощи: у женщины предварительно перелом ноги, у ребенка - царапины и ушибы.

1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1

Как сообщал "Апостроф", 3 ноября на улице Заболотного в Киеве столкнулись два автомобиля: один из них разорвало на части.

Фотовзгляд

Все галереи
Ходячие мертвецы. В Киеве прошел Парад Зомби

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

В Киеве погиб легендарный воин "Сенсей": все подробности взрыва на Пушкинской

Если боевики не отведут войска, нам нужно наступать, разбить врага и занять его позиции - генерал Думанский

В марте все увидят, кто виноват в катастрофе МН17 - основатель Bellingcat

Петров путч, поджоги людей и тухлые консервы: как боевики пугают жителей Донбасса

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: