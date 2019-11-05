Новая война наемников Кремля: в Ливии засветилось оружие, которое использовали на Донбассе

В вооруженном конфликте в Ливии принимают участие бойцы ЧВК "Вагнер" из России, которые применяют здесь вооружение с Донбасса.

Как пишет западная пресса, местные врачи начали замечать непривычные ранения у бойцов в виде узких пулевых отверстий. Уже известно, что такие ранения оставляют российские снайперские винтовки, пули которых никогда не выходят из тела.

Так, в Ливию прибыло около 200 российских бойцов, в числе которых и снайперы.

Россия принимает участие в конфликте на стороне лидера ополчения Халифы Хафтара, войска которого находятся на востоке Ливии и пользуются поддержкой Объединенных Арабских Эмиратов, Египта, Саудовской Аравии и Франции. С коалицией они воюют уже около пяти лет.

Как пишут западные журналисты, характер ранений, оставленных экспансивными пулями, аналогичен тем, которые были у жертв российских снайперов на востоке Украины.

Напомним, что 27 октября российские наемники на территории Мозамбика понесли крупные потери: погибло пять человек из так называемой ЧВК (частной военной компании) "Вагнера".