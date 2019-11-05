Под Полтавой пьяный отец забил до смерти маленького ребенка: жуткие подробности

В Полтавской области мужчина убил собственного 6-месячного ребенка, забив его до смерти.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на УНИАН.

Журналистам о происшествии рассказал руководитель отдела коммуникаций областного управления полиции Юрий Сулаев.

Он отметил, что сообщил о трагедии в полицию местный врач. По его словам, убийца находился в нетрезвом состоянии. Его уже задержали, проводится экспертиза тела ребенка и другие следственные действия.

"По предварительной информации, мальчику нанес телесные повреждения его отец, который находился в нетрезвом состоянии. Сейчас тело ребенка направлено на экспертизу для установления причины смерти. Полиция открыла уголовное производство. Фигурант задержан. Продолжается следствие", - заявил Сулаев.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появились подробности издевательств над детьми в приюте Одессы. По выявленным фактам открыто уголовное производство.