Это резервация: сеть взбудоражила реакция донетчан на мирный план Зеленского, видео

Жители временно оккупированного Донецка, где недавно были замечены интересные упоминания об Украине, поделились своей реакцией на мирный план по возвращению Донбасса в состав Украины.

Соответствующее видео опубликовано на YouTube.

На кадрах можно увидеть речь Зеленского и комментарии донетчан.

"Это из области фантастики", "Это мечты его (Зеленского, - прим. ред.) невоплощенные им и никем они не смогут воплотиться", "Пусть мечтает", "Кинокомедия ты сам понимаешь. У него одно предложение исключает другое", - прокомментировали инициативу Зеленского жители Донецка.

В сети бурно отреагировали на ответы жителей оккупированного Донецка.

Как ранее сообщал "Апостроф", сети позабавили фото из Донецка и рассказ местной жительницы, которая уверяет, что в последнее время настроения жителей оккупированного города стали "похоронными".