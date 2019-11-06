В России обрушилось 9-этажное общежитие: опубликованы фото и видео момента ЧП

В России около детской площадки рухнуло 9-этажное общежитие.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ресурс metro.

Трагедия произошла в городе Норильск. Многоэтажка упала около площадки, где в это время играли дети. На кадрах видно, что здание буквально сложилась за считанные секунды, а в воздух поднялись клубы дыма. Дети, игравшие на горке, с криками разбегались, чтобы не попасть под обломки и пыль, разлетавшиеся в стороны.

В результате обрушения никто не пострадал. В ближайшее время рабочие приступят к разбору завалов на месте бывшего дома.

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Отмечают, что это здание бывшее общежитие, которое готовили под снос. На момент обрушения в многоэтажке никого не было, а сама территория была огорожена забором.

Как сообщал "Апостроф", 28 августа в городе Дрогобыч Львовской области в жилом доме произошел взрыв, в результате которого обрушился один подъезд.