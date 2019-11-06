Выстрелил в голову: в Днепре студент устроил страшное ЧП с девушкой, фото

В Днепре студент выстрелил несовершеннолетней девушке в голову из травматического оружия, а потом попытался покончить с собой.

Об этом пишет отдел коммуникаций полиции области.

Так, полицейские установили, что 19-летний молодой человек поздно вечером в коридоре общежития одного из вузов города выстрелил 17-летней девушке в голову из револьвера под патрон Флобера. Пострадавшая получила непроникающее ранение головы и была доставлена в больницу. После выстрела студент отправился к себе в комнату и выстрелил из этого же оружия себе в область грудной клетки. Его обнаружили на месте, задержали в порядке ст.208 УПКУ, после чего тоже доставили в больницу. Орудие преступление было найдено на месте.

В полиции приняли решение открыть производство по ч.2 ст.15 ч.1 ст.115 УК Украины – покушение на убийство, назначен ряд экспертиз.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве водитель такси задержал молодого человека, который пытался изнасиловать 16-летнюю девушку.