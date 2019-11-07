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Мог свариться заживо: сеть ужаснуло видео коммунального ЧП в Киеве

четверг, 07 ноября 2019, 12:23
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В сети появилось видео, как автомобиль провалился в яму с кипятком на дороге, которая возникла из-за прорыва теплотрассы на улице Саксаганской в Киеве.

Запись была опубликована на странице "ЗупиниЛося" в Facebook.

Администраторы отметили, что водитель мог избежать проблем, если бы принял решение объехать опасный участок, однако выбрал поехать напролом рядом с ямой.

Осторожно, за кадром присутствует нецензурная лексика.

"Видео очень показательное. Специально поехать в опасность. Чтобы потом часами не давать коммунальщикам убрать авто и раздать десяток интервью в роли пострадавшего. И потом этот человек явно будет судиться за поврежденный автомобиль", - отметили администраторы.

Следует отметить, что ранее водитель автомобиля Dacia, который провалился в яму с кипятком заявлял, что не является собственником транспортного средства и задержка с его эвакуацией связана с тем, что владелец решил оценить полученные повреждения до подъема авто. Также он отмечал, что получил незначительные ожоги и отказался от госпитализации.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети волной шуток встретили прорыв трубы горячего водоснабжения 5 ноября в Киеве, на пересечении улиц Саксаганского и Шота Руставели.

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