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Наконец-то помылись: появились яркие фотожабы на горячий "гейзер" в центре Киева

вторник, 05 ноября 2019, 20:25
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Киевляне продолжают активно шутить на тему прорыва трубы горячего водоснабжения, происшедшего во вторник, 5 ноября на пересечении улиц Саксаганского и Шота Руставели.

Спустя несколько часов после происшествия пользователи соцсетей опубликовали десятки фотожаб, в которых высмеяли руководство города и безответственность властей.

Больше всего "досталось" традиционно мэру столицы Виталию Кличко. Люди на некоторых фотожабах в шутку показали реакцию градоначальника на происшествия.

Отметим, что инцидент произошел на этом участке дороги уже второй раз за два года, что вызвало особое недовольство у киевлян.

Как сообщал "Апостроф", из-за прорыва трубы горячего водоснабжения в Киеве из образовавшегося в асфальте провала вытаскивали автомобили.

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